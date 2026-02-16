МВД предупредило о мошенниках, предлагающих «ускорение» приложений

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с якобы ускорением работы сервисов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники предлагают пользователям «специальные программы» для ускорения замедленных приложений, разблокировки интернета или снятия ограничений. Ссылки на такие «решения» они рассылают в мессенджерах, по электронной почте или размещают в комментариях под новостями.

На деле мошенники направляют вредоносные файлы, чаще всего формата APK для Android, либо ведут жертв на фишинговые страницы. После установки такие программы получают доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Иногда аферисты просят ввести данные банковской карты «для активации сервиса», после чего списывают деньги со счета.