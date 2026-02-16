Мужчины чаще сталкивались с мошенниками, чем женщины — исследование

В 2025 году мужчины чаще, чем женщины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества. При этом женщины чаще совершали ошибочные действия под влиянием злоумышленников, что приводило к хищению средств. Такие данные опубликовал Банк России по итогам ежегодного опроса почти 460 тысяч человек из всех регионов страны.

Женщины чаще становились жертвами телефонных мошенников и раскрывали коды из СМС и пуш-уведомлений. Мужчины чаще подвергались атакам в мессенджерах, на сайтах и в приложениях, а также чаще скачивали вредоносные программы и передавали личные и финансовые данные.

В большинстве случаев пострадавшие самостоятельно переводили деньги злоумышленникам. Средняя сумма потерь составила до 20 тысяч рублей. Среди тех, кто лишился более 1 млн рублей, наибольшую долю составили пенсионеры.