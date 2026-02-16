Рязань
Все публикации →
Минюст поддержал ввод штрафов за сбор пожертвований на личные карты
На заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества замглавы Минюста РФ Олег Свириденко поднял важную проблему в сфере благотворительной деятельности — сбор пожертвований на личные банковские карты руководителей и сотрудников некоммерческих организаций (НКО). По словам Свириденка, такая практика создает риски для прозрачности и надежности благотворительных фондов, передает НСН.

Он предложил законодательно закрепить правило, согласно которому сбор средств должен осуществляться исключительно на счета самих НКО. Также замглавы Минюста отметил необходимость введения административной ответственности за нарушение этого правила, включая ограничительные штрафы.