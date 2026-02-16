Медики помогли рязанцу с сильным кровотечением

В Рязани бригада скорой помощи оказала помощь мужчине с сильным кровотечением, вызванным варикозным расширением вен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Рязанка, рассказала, что ее муж, несмотря на предупреждения о необходимости обратиться к врачу, игнорировал симптомы и не принимал меры для улучшения своего здоровья.

После того как у мужчины началось интенсивное кровотечение, женщина вызвала скорую помощь. Врач с фельдшерами быстро прибыли на место и помогли рязанцу. Медики остановили кровотечение, обработали рану и перебинтовали ногу пациента.

На данный момент состояние мужчины стабилизировалось. «После такого „тревожного звонка“ муж всерьез задумался о смене образа жизни: постепенно отказывается от сигарет и начал сбрасывать лишний вес», — отметила жена.