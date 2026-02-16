Котяков: уровень безработицы в России составил 2,2%

Уровень безработицы в России составил 2,2%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти», передают РИА Новости.

«Мы сегодня имеем 2,2% безработицы. Мы сегодня имеем почти 75 миллионов человек в активной занятости за последние пять-шесть лет», — сказал Котяков.

По его словам, за этот период численность занятых выросла на 2 миллиона человек.