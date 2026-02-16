КНБ Казахстана начал проверку в отношении комика Сабурова

В Казахстане начата проверка стендап-комика Сабурова Комитетом национальной безопасности. Причина расследования пока не уточняется. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Проводятся проверочные мероприятия (в отношении действий Сабурова — ред.)», — заявили в КНБ.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, после чего он вернулся в Казахстан. Также активист Марат Турымбетов подал заявление в генпрокуратуру с требованием проверить передачу десяти мотоциклов российским военным в зоне СВО летом 2025 года. Турымбетов утверждает, что действия Сабурова могут подпадать под статью о финансировании наемничества, караемую в Казахстане лишением свободы до 12 лет.

Фото: Максим Константинов / Global Look Press.