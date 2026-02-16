Интернет-магазины хотят проверять возраст покупателей с помощью биометрии

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать эксперимент по проверке возраста покупателей при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями, таких как энергетические напитки, пиротехника и зажигалки. В письме АКИТ говорится, что многие товары требуют подтверждения возраста покупателя как при покупке, так и при доставке. Ассоциация предлагает использовать биометрические данные для проверки возраста и личности клиентов.

Некоторые интернет-компании уже начали настраивать свои системы для этой проверки. В Центре биометрических технологий сообщили, что сервис проверки возраста уже работает в Москве в тестовом режиме и планируется его расширение на другие онлайн-магазины. Если покупатель не подтвердит свой возраст или ему меньше 18 лет, покупка будет заблокирована. Для использования сервиса нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе.