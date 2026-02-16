Человек погиб при пожаре в жилом доме в Рязанской области

Человек погиб при пожаре в жилом доме в Рязанской области. Об этом сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел вечером 15 января в селе Собчаково в Сапожковском округе. Горел одноэтажный жилой дом с печным отоплением.

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Во время пожара погиб мужчина 1963 года рождения.