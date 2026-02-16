766 рязанцев получили травмы за неделю

193 человека обратились за помощью с переломами, 195 — с ушибами, 152 — с растяжениями, 34 — с ранами. В публикации напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского (жители этого района обращаются в травмпункт горбольницы Nº11).

За прошедшую неделю, с 9 по 15 февраля, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 766 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях регионального минздрава.

193 человека обратились за помощью с переломами, 195 — с ушибами, 152 — с растяжениями, 34 — с ранами.

В публикации напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского (жители этого района обращаются в травмпункт горбольницы Nº11).