В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО
Сергей Тюрин ушел на фронт в октябре 2022 года добровольцем. Взял позывной «Батя». «Для своих сослуживцев он действительно был батей. Механик-водитель БТР, у него было особое чутье: при нем экипаж всегда возвращался с заданий», — говорится в сообщении. Мужчину награждали Орденом Мужества. Сергей Тюрин погиб при освобождении села Кисловка на купянском направлении.

В Сараевском округе простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Тюриным. Об этом 14 февраля сообщил глава муниципального образования Валерий Дмитриев в своих соцсетях.

Мужчине было 59 лет. Он родился в селе Новобокино. После окончания школы учился в Рязани, получил профессию электросварщика, служил в войсках связи в Германии. Затем работал механизатором в колхозе «Правда».

Сергей Тюрин ушел на фронт в октябре 2022 года добровольцем. Взял позывной «Батя».

"Для своих сослуживцев он действительно был батей. Механик-водитель БТР, у него было особое чутье: при нем экипаж всегда возвращался с заданий", — говорится в сообщении.

Мужчину награждали Орденом Мужества.

Сергей Тюрин погиб при освобождении села Кисловка на купянском направлении.

«Сергея Валерьевича в Новобокино знали все. И знали как человека надежного. Если нужно было помочь — он не ждал просьбы, сам приходил на выручку», — заключили в посте.

Фото взято из Telegram-канала Валерия Дмитриева.