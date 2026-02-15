Ночью в центре Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария с участием «Лады» произошла 14 февраля на улице Ленина. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. «Лада» после ДТП выехала на тротуар, у нее разбита передняя часть. У второго автомобиля смяты двери и повреждено переднее колесо. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.