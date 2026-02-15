На Рязанской ВДНХ восстановят ветроэлектростанцию

На Рязанской ВДНХ восстановят историческую ветроэлектростанцию и расширят территорию. Об этом 14 февраля сообщили в группе «Рязанская область» в «ВК».

"Есть большие планы по дальнейшему развитию локации: от восстановления исторической ветроэлектростанции до расширения Рязанской ВДНХ на территорию будущего филиала Наццентра «Россия»", — говорится в сообщении.

Напомним, в Рязани около Лесопарка построят филиал национального центра «Россия». Его планируют открыть летом 2026 года.

Рязанцы в июне 2025 года жаловались на вырубку деревьев в Лесопарке. Позже власти пообещали после возведения наццентра высадить растения вокруг здания.

Губернатор Павел Малков в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» ответил на вопрос о начавшемся строительстве в Лесопарке с вырубкой деревьев.

Фото и видео: сгенерировано ИИ, взято из группы «Рязанская область» в «ВК».