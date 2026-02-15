Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-8°
Срд, 18
-7°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.00 / 77.20 15/02 07:00
Нал. EUR 90.40 / 92.40 15/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
841
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 306
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 916
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 684
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На Рязанской ВДНХ восстановят ветроэлектростанцию
«Есть большие планы по дальнейшему развитию локации: от восстановления исторической ветроэлектростанции до расширения Рязанской ВДНХ на территорию будущего филиала Наццентра „Россия“», — говорится в сообщении. Напомним, в Рязани построят филиал национального центра «Россия». Его планируют открыть летом 2026 года. Рязанцы летом 2025 года жаловались на вырубку деревьев в Лесопарке. Позже власти пообещали после возведения наццентра высадить растения вокруг здания. Губернатор Павел Малков в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» ответил на вопрос о начавшемся строительстве в Лесопарке с вырубкой деревьев.

На Рязанской ВДНХ восстановят историческую ветроэлектростанцию и расширят территорию. Об этом 14 февраля сообщили в группе «Рязанская область» в «ВК».

"Есть большие планы по дальнейшему развитию локации: от восстановления исторической ветроэлектростанции до расширения Рязанской ВДНХ на территорию будущего филиала Наццентра «Россия»", — говорится в сообщении.

Напомним, в Рязани около Лесопарка построят филиал национального центра «Россия». Его планируют открыть летом 2026 года.

Рязанцы в июне 2025 года жаловались на вырубку деревьев в Лесопарке. Позже власти пообещали после возведения наццентра высадить растения вокруг здания.

Губернатор Павел Малков в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» ответил на вопрос о начавшемся строительстве в Лесопарке с вырубкой деревьев.

Фото и видео: сгенерировано ИИ, взято из группы «Рязанская область» в «ВК».