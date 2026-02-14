В Рязанской области действовала ракетная опасность

Ракетную опасность на территории Рязанской области объявили в 04:31. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. Спустя полчаса в 05:02 ракетную опасность на территории региона отменили.