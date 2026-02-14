В Рязанской области действовала ракетная опасность
Ракетную опасность на территории Рязанской области объявили в 04:31. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. Спустя полчаса в 05:02 ракетную опасность на территории региона отменили.
В Рязанской области ночью действовала ракетная опасность. Соответствующие оповещения приходили рязанцам по СМС 14 февраля от РСЧС.
