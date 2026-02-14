Рязанцам рассказали о пользе проветривания зимой

Проветривание обновляет воздух, насыщая его кислородом, снижает концентрацию пыли и бактерий, помогает предотвратить появление плесени и нормализует влажность — это особенно важно в отопительный сезон для здоровья дыхательных путей. Специалисты подчеркнули, что бояться потери тепла не стоит: достаточно открывать окно на 5-10 минут. За это время стены не успевают остыть, а после закрытия створки температура в комнате быстро восстанавливается. Рекомендуется проветривать помещение 2-3 раза в день, обязательно перед сном, а если в доме есть болеющий человек — делать это чаще. Комфортная температура в квартире — 20-22 градуса, а влажность лучше поддерживать на уровне 45-50%.

