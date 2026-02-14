Опубликован прогноз погоды на 15 февраля в Рязанской области

В воскресенье 15 февраля прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Ночью осадки (преимущественно мокрый снег), местами сильные, местами налипание мокрого снега. Днем местами будет небольшой снег. Гололедица, днем сильная. Ветер западный, северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью и днем прогреется до −3…+2°С, к вечеру прогнозируется понижение температуры до -10°С.