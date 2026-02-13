Жители Михайловского района пожаловались на холод в подъезде

Жители дома № 10А по улице Зеленая в поселке Октябрьский Михайловского района обратились в инспекцию с жалобой на низкую температуру на лестничной клетке. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции Рязанской области.

Это подтвердилось в ходе выездного обследования специалистов.

В связи с этим управляющей организации ОАО «ОКТЯБРЬСКОЕ ЖКХ» выдали предписание восстановить тепловой контур оконного заполнения лестничной клетки и обеспечить работу приборов отопления в общих коридорах.

Фото: Госжилинспекция Рязанской области.