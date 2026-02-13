Зарплаты в Рязанской области выросли на 9200 рублей за год

Средняя зарплата в Рязанской области в ноябре 2025 года достигла 73 115 рублей. Это на 9200 рублей больше, чем в ноябре 2024 года, сообщает Рязаньстат. За весь 2025 год такие высокие показатели фиксировали только в июне и октябре. Данные за декабрь пока не опубликовали. Рязаньстат обнародовал информацию на своём сайте.

Средняя зарплата в Рязанской области в ноябре 2025 года достигла 73 115 рублей. Это на 9200 рублей больше, чем в ноябре 2024 года, сообщает Рязаньстат.

За весь 2025 год такие высокие показатели фиксировали только в июне и октябре.

Данные за декабрь пока не опубликовали. Рязаньстат обнародовал информацию на своём сайте.