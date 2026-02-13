За сутки в Рязанской области потушили 4 пожара
За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 4 пожара. Из них: 1 загорание мусора и 3 техногенных пожара. Возгорания случились в Шиловском районе, Спасском и Рязанском округах.
За сутки в Рязанской области потушили 4 пожара. Об этом сообщает региональное гУ МЧС.
