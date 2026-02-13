Рязань
ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах

Средний остаток средств на семейных счетах для совместных трат составляет 20 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах. Такова статистика ВТБ.

Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам пользователей: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тыс. рублей. Аналитики связывают такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам, которые позволяют эффективнее управлять финансами.

«Осознанное отношение к деньгам становится устойчивым трендом. Все больше людей предпочитают не импульсивно тратить, а отложить деньги, чтобы потратить их на действительно важные цели. Это видно и по тому, как семьи распоряжаются своими деньгами: на совместных счетах и картах чаще держат суммы для повседневных расходов, а крупные накопления размещают на депозитах. При этом семьи стали чаще выбирать семейный счет как удобный способ совместного управления финансами, который помогает рациональнее тратить и эффективнее приумножать средства», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.