В суд направили уголовное дело против рязанца, повторно севшего за руль пьяным

Прокуратура Ряжского района направила в суд уголовное дело против 26-летнего мужчины, повторно севшего за руль пьяным. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Установлено, что в октябре 2025 года он, будучи пьяным, ехал за рулем мопеда в поселке Свет. Тогда его и задержали сотрудники ДПС. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Теперь ему грозит уголовное наказание, включая лишение свободы на срок до 2 лет, а также лишение права управления транспортом и конфискацию мопеда.