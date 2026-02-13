В Рязанском районе убрали снег с дороги к кладбищу после прокурорской проверки

Прокуратура Рязанского района провела проверку по публикации о заснеженной дороге к кладбищу в деревне Поленское. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На месте выяснилось, что из-за неблагоприятных погодных условий подъезд был полностью заблокирован снегом, затрудняя движение транспорта и пешеходов.

Главе администрации Рязанского муниципального округа внесено представление.

Ранее местные жители жаловались, что вынуждены сами нанимать технику для уборки, а машины не могли подъехать к кладбищу. По информации прокуратуры, нарушения уже устранили.