В Рязанском районе убрали снег с дороги к кладбищу после прокурорской проверки
Главе администрации Рязанского муниципального округа внесено представление.

Ранее местные жители жаловались, что вынуждены сами нанимать технику для уборки, а машины не могли подъехать к кладбищу. По информации прокуратуры, нарушения уже устранили.