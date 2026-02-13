В Рязанской области сгорели жилой дом и хозпостройка

12 февраля горели жилой дом и хозпостройка в деревне Взметнево Рязанского округа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 14:38. Отмечается, что сооружения повреждены огнём. Пожар тушили 15 человек и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила 216 кв. метров.

