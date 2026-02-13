Выращенные в Рязанской области овощи проверят на пестициды и нитраты

9 февраля специалисты управления обследовали участок в Рыбновском районе. Они отобрали пробы томатов и огурцов. Овощи проверят на содержание пестицидов и агрохимикатов (нитратов). Образцы направили в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

