В Рязанской области произошло аварийное отключение света 13 февраля

В Кадомском округе произошло аварийное отключение света 13 февраля. Об этом сообщила райадминистрация. Отмечается, что в 8:21 без электроэнергии остались поселок Дарьино, село Котелино и деревня Ново-Никольск. Информации о времени восстановления пока нет.