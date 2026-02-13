В Рязанской области ночью действовала беспилотная опасность

Об этом сообщили в РСЧС. Уведомление об угрозе БПЛА пришло в 00:13 13 февраля. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. Отмену объявили спустя пару часов, в 2:27.