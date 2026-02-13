В Рязанской области начато уголовное дело о ненадлежащем отлове бездомных собак

В Рязанской области начато уголовное дело по информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в селе Дубровичи Рязанской области.
Поводом для этого стали обращения местной жительницы, которая рассказала о нападении двух агрессивных животных на неё и её ребенка в феврале текущего года. Отмечается, что женщина смогла избежать телесных повреждений благодаря помощи окружающих.
Несмотря на неоднократные обращения в компетентные органы, меры по решению проблемы не были приняты. Ситуация привлекла внимание СМИ и пользователей соцсетей.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.