В Рязанской области начато уголовное дело о ненадлежащем отлове бездомных собак
В Рязанской области начато уголовное дело из-за проблемы с безнадзорными собаками в селе Дубровичи. Жительница села рассказала, что в феврале два агрессивных пса напали на неё и её ребенка. Отмечается, что они не пострадали благодаря помощи окружающих. Несмотря на обращения в власти, ситуация не изменилась, и меры не были приняты. Об этом стало известно после публикаций в СМИ и социальных сетях. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил местным следователям начать расследование и отчитаться о его результатах.

В Рязанской области начато уголовное дело по информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в селе Дубровичи Рязанской области.

Поводом для этого стали обращения местной жительницы, которая рассказала о нападении двух агрессивных животных на неё и её ребенка в феврале текущего года. Отмечается, что женщина смогла избежать телесных повреждений благодаря помощи окружающих.

Несмотря на неоднократные обращения в компетентные органы, меры по решению проблемы не были приняты. Ситуация привлекла внимание СМИ и пользователей соцсетей.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Рязанской области Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.