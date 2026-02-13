В Рязани женщина украла телефон из ПВЗ

По данным полиции, 41-летняя работница ПВЗ захотела новый телефон, глядя на заказчиков. Женщина вскрыла упаковку одного их заказов, вытащила смартфон и заклеила коробку. Отмечается, что рязанка рассчитывала, что этот «пустой» заказ затеряется в большом обороте магазина. Возбуждено уголовное дело.