В Рязани врачи спасли 46-летнего мужчину с инсультом
Отмечается, что 46-летний рязанец почувствовал небольшое недомогание и решил выйти на свежий воздух. На улице у него закружилась голова и он сел на ближайшую скамейку. На состояние мужчины обратили внимание прохожие. Рязанца окликнули, но он не реагировал. На место вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали в ОКБ. Врачи определили, что у пациента инсульт. Также при сборе анамнеза выяснилось, что мужчина периодически курил — бросал и снова начинал. Рязанцу провели тромботическую терапию. После курса реабилитации к нему вернулась речь.

