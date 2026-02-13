В Рязани перевернулась остановка общественного транспорта
В Рязани перевернулась остановка общественного транспорта. Об инциденте рассказали в соцсетях.
Остановочный комплекс опрокинулся на улице Октябрьской, на остановке «Пирогова».
"По всей видимости из-за тяжести снега на крыше и ржавой конструкции. Такое строение очень привлекает внимание детей, нет ограждения, и, как видите, такая конструкция явно не безопасна. Прошу обратить внимание и заменить остановку на новую", — написала рязанка.
Фото — соцсети.