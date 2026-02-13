В России хотят разрешить многодетным родителям работать удаленно раз в неделю

В России хотят разрешить многодетным родителям работать удаленно раз в неделю. С соответствующей инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, 13 февраля сообщили в соцсетях фракции.

Согласно законопроекту, работать удаленно или по гибкому графику один раз в неделю хотят разрешить многодетным и одиноким родителям, а также гражданам, ухаживающим за родственниками-инвалидами I группы.

По мнению авторов инициативы, это поможет россиянам совмещать работу с семейными обязанностями без потери дохода.