В РФ владельцев земельных участков могут обязать достраивать объекты или сносить их

В России планируют обязать собственников участков завершить строительство или демонтировать незавершённые объекты, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Также говорили о недостроях, портящих облик городов. Здесь мы будем двигаться в сторону создания механизма, понуждающего владельца участка завершить начатое строительство или же снести объект. Такие нормы существуют во многих странах мира и хорошо себя зарекомендовали», — отмечает Аксененко.

В России планируют обязать собственников участков завершить строительство или демонтировать незавершённые объекты, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в своем телеграм-канале, передает «Интерфакс».

"Также говорили о недостроях, портящих облик городов. Здесь мы будем двигаться в сторону создания механизма, понуждающего владельца участка завершить начатое строительство или же снести объект. Такие нормы существуют во многих странах мира и хорошо себя зарекомендовали", — отмечает Аксененко.

Также Сергей Пахомов, председатель комитета, призвал разработать меры для предотвращения самовольного строительства на стадии возведения, если здание строится с нарушениями или не соответствует разрешенному виду использования. Он подчеркнул необходимость проверки самостроев на соответствие нормам и сноса через суд при общественной опасности.