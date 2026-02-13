В РФ в список неонатального скрининга добавят миодистрофию Дюшенна

В неонатальный скрининг планируют включить миодистрофию Дюшенна, рассказала Светлана Варфоломеева, глава НИИ детской онкологии и гематологии им. Л. А. Дурнова Минздрава России. Об этом сообщили РИА Новости.

«Первое, что будет дополнительный… скрининг на миодистрофию Дюшенна. И это очень значимое событие, очень важно», — сказала Варфоломеева.

Отмечается, что миодистрофия Дюшенна — это серьезное наследственное заболевание, передающееся по Х-сцепленному типу. Оно чаще всего поражает мальчиков из-за нарушения в гене дистрофина, что приводит к прогрессирующей мышечной слабости.