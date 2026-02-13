Рязань
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
В Новомичуринске задержали рецидивиста за ограбление в аптеке
Сотрудница аптеки рассказала, что в помещение зашел мужчина, схватил ящик и выбежал на улицу, угрожая расправой, если его попытаются остановить. По описанию внешности оперативники узнали 65-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи и другие хищения.

Полицейские обследовали улицы города и вскоре задержали подозреваемого. По предварительной информации, мужчина был пьян, разбил ящик о тротуар и забрал деньги — 1245 рублей. Их он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.