В Новомичуринске задержали рецидивиста за ограбление в аптеке

Полицейские по горячим следам задержали жителя Новомичуринска, подозреваемого в ограблении аптеки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области. В отдел МВД по Пронскому району обратился представитель православного храма и заявил о хищении ящика для пожертвований, установленного в фойе аптеки. По предварительным данным, в нем находилось более тысячи рублей.

Сотрудница аптеки рассказала, что в помещение зашел мужчина, схватил ящик и выбежал на улицу, угрожая расправой, если его попытаются остановить. По описанию внешности оперативники узнали 65-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи и другие хищения.

Полицейские обследовали улицы города и вскоре задержали подозреваемого. По предварительной информации, мужчина был пьян, разбил ящик о тротуар и забрал деньги — 1245 рублей. Их он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.