В МВД сообщили об опасности отправки закрашенного фото банковской карты

«Многие уверены в том, что если „закрасить“ данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить», — сказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Сотрудники киберполиции предупреждают: даже если вы закрасите информацию на фотографии в редакторе на телефоне, её всё равно можно восстановить. Это создаёт риск стать жертвой мошенников. Об этом сообщило издание ТАСС.

«Многие уверены в том, что если „закрасить“ данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить», — сказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

УБК предупреждает: инструменты для рисования не обеспечивают полную безопасность — размытие изменяет данные, а не удаляет их, и текст можно частично восстановить, особенно при крупном контрастном шрифте. Киберполиция отмечает, что приложения и файлы могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии, раскрывая исходные данные. Отправка частично закрашенных изображений, таких как банковские карты, может привести к мошенничеству.