В Касимове планируют провести соревнования по охотничьему биатлону
Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов. Он заявил, что возрождение такого вида спорта может стать стимулом для развития охотничьего туризма, привлечения молодежи к спорту и сохранения уникальных традиций Касимовского округа. «В ходе встречи мы детально обсудили все аспекты предстоящих соревнований: от выбора оптимальной даты и места проведения до вопросов судейства и безопасности участников», — отметил Бахилов.
