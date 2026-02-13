В Касимове планируют провести соревнования по охотничьему биатлону

Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов. Он заявил, что возрождение такого вида спорта может стать стимулом для развития охотничьего туризма, привлечения молодежи к спорту и сохранения уникальных традиций Касимовского округа. «В ходе встречи мы детально обсудили все аспекты предстоящих соревнований: от выбора оптимальной даты и места проведения до вопросов судейства и безопасности участников», — отметил Бахилов.

