В Госдуме предложили закрепить выплаты за продолжительный брак

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил на федеральном уровне ввести выплаты для пар, которые прожили в браке 50 лет и более. Об этом пишет РИА Новости. Он напомнил, что в прошлом году был предложен законопроект о выплатах в 30, 40 и 50 тысяч рублей в зависимости от срока совместной жизни, но он не прошел. Теперь Нилов считает, что нужно начать с выплат для тех, кто отмечает полвека вместе, а также сохранить существующие региональные выплаты, как в Москве и Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что долгий брак — это не только счастье для супругов, но и важный пример для общества. Такие выплаты будут знаком уважения к тем, кто сохраняет крепкие семьи.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил на федеральном уровне ввести выплаты для пар, которые прожили в браке 50 лет и более. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в прошлом году был предложен законопроект о выплатах в 30, 40 и 50 тысяч рублей в зависимости от срока совместной жизни, но он не прошел.

Теперь Нилов считает, что нужно начать с выплат для тех, кто отмечает полвека вместе, а также сохранить существующие региональные выплаты, как в Москве и Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что долгий брак — это не только счастье для супругов, но и важный пример для общества. Такие выплаты будут знаком уважения к тем, кто сохраняет крепкие семьи.