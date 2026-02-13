В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Валерий Гартунг выступил с предложением о введении временного моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России. Он отметил, что ресурсоснабжающие организации могут снизить свои аппетиты в условиях текущей экономической ситуации. Гартунг подчеркнул, что предложения о заморозке тарифов были внесены им и председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым на законодательном уровне, однако один из законопроектов был отклонен.

Кроме того, Гартунг сообщил, что в ноябре прошлого года комитет по защите конкуренции, который он возглавляет, внес в Госдуму законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) самостоятельно определять размер платы за ЖКУ. Инициатива была принята в первом чтении 21 января.