5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
56 минут назад
78
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
858
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 336
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 936
В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ
Депутат Госдумы Валерий Гартунг выступил с предложением о введении временного моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России. Он отметил, что ресурсоснабжающие организации могут снизить свои аппетиты в условиях текущей экономической ситуации. Гартунг подчеркнул, что предложения о заморозке тарифов были внесены им и председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым на законодательном уровне, однако один из законопроектов был отклонен.

Кроме того, Гартунг сообщил, что в ноябре прошлого года комитет по защите конкуренции, который он возглавляет, внес в Госдуму законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) самостоятельно определять размер платы за ЖКУ. Инициатива была принята в первом чтении 21 января.