В ЦБ раскрыли, когда ипотека станет массово доступной

Об этом сообщила 13 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина, передало ТАСС. По ее словам, ипотека станет массово доступной, когда произойдет устойчивое снижение инфляции. «Доступность ипотеки — важнейший фактор. Ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится», — заявила Набиуллина. При этом она отметила, что снижение инфляционных ожиданий будет происходить «достаточно медленно».