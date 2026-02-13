У 75% россиян есть вторая работа — исследование

У 75% работающих россиян есть дополнительный источник дохода: от регулярной подработки до второй официальной работы. При этом только 36% сотрудников открыто сообщают работодателю о дополнительной занятости. Об этом говорится в исследовании бухгалтерского сервиса для бизнеса «Моё дело».

Главной причиной поиска подработки стала нехватка дохода на основной работе — так ответили 47% респондентов. Еще 40% используют дополнительную занятость для формирования финансовой подушки, 27% — ради более удобного формата работы, например удаленного или проектного.

Каждый пятый опрошенный рассматривает подработку как способ попробовать себя в новой сфере без увольнения с основного места.

Работодатели в большинстве случаев знают о совместительстве. Для 53% компаний это распространенная практика, еще 18% руководителей знают о нескольких таких случаях. В целом 67% работодателей относятся к подработке спокойно, если она не влияет на результат.