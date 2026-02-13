Сварщики в России могут зарабатывать по 500 000 рублей в месяц

«Огромную работу проводит, конечно, руководство нашей отрасли. Повысились средние заработные платы. Сварщики по 500 тыс. получают. Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требует сварных конструкций», — сказала Светлана Кузьменко.

В России сварщики зарабатывают до 500 тысяч рублей благодаря высокому спросу на сварочные работы. Об этом заявила помощник главы Минстроя РФ Светлана Кузьменко, передают «Известия».

Кузьменко отметила, что в минувшем году в рамках программы «Я — строитель будущего» было проведено примерно 150 мероприятий, направленных на популяризацию строительных профессий.Фото: ИИ.