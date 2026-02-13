Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-8°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.90 / 77.00 16/02 11:50
Нал. EUR 91.02 / 92.00 16/02 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
55 минут назад
77
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
858
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 336
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 936
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Сварщики в России могут зарабатывать по 500 000 рублей в месяц
«Огромную работу проводит, конечно, руководство нашей отрасли. Повысились средние заработные платы. Сварщики по 500 тыс. получают. Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требует сварных конструкций», — сказала Светлана Кузьменко.

В России сварщики зарабатывают до 500 тысяч рублей благодаря высокому спросу на сварочные работы. Об этом заявила помощник главы Минстроя РФ Светлана Кузьменко, передают «Известия».

"Огромную работу проводит, конечно, руководство нашей отрасли. Повысились средние заработные платы. Сварщики по 500 тыс. получают. Это очень дорогая профессия, дорогое оборудование. В строительстве без сварки невозможно, ведь большая часть мостов и объектов жилищного и промышленного строительства требует сварных конструкций", — сказала она ТАСС.

Кузьменко отметила, что в минувшем году в рамках программы «Я — строитель будущего» было проведено примерно 150 мероприятий, направленных на популяризацию строительных профессий.Фото: ИИ.