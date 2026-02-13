Суд оштрафовал рязанскую управляющую компанию после жалоб жильцов

В суд обратилась жительница Пителинского округа. Она рассказала, что ООО «Жилсервис-Пителино» игнорирует обращения жильцов с 2020 года. Женщина уточнила, что с 2020 года в ее квартире неправильно работает система вентиляции. На протяжении пяти лет в помещениях кухни, ванной и туалета наблюдался обратный поток воздуха с улицы, что нарушало тепловой режим, вызывало сквозняки и приводило к замерзанию газовой колонки. Суд иск удовлетворил. С управляющей организации взыскали более 15 тысяч рублей.

Суд оштрафовал рязанскую управляющую компанию после жалоб жильцов. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

