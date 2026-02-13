Скончался чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Александр Филиппов

Александр Филиппов, завоевавший титул чемпиона мира по хоккею в составе советской сборной, ушёл из жизни в возрасте 75 лет. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба московского хоккейного клуба «Динамо» в своем Telegram-канале, передают «Известия».

"Не стало Александра Филиппова… В возрасте 75 лет ушел из жизни прославленный защитник бело-голубых и легендарный тренер", — указано в сообщении. Причины его смерти неизвестны.

Филиппов родился 10 февраля 1951 года в Ташкенте, выступал за «Локомотив» и «Динамо» (279 матчей, 36 очков). Двукратный обладатель Кубка СССР, пятикратный серебряный и трехкратный бронзовый призер, чемпион мира и Европы (1975). После карьеры стал тренером «Динамо», заслуженным тренером России и членом Зала славы клуба.

Фото: ХК «Динамо».