Рязанский театр драмы опубликовал репертуар на март

Рязанский театр драмы опубликовал репертуар на март. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В марте рязанцы смогут посетить премьеры, классические постановки, детские спектакли и гастроли Таганрогского театра драмы им. А. П. Чехова.

Главной премьерой марта станет комедия Р. Тома «Ищите женщину» (16+). Спектакль будет показан несколько раз в течение месяца:

6 марта (пт) в 19:00;

7 марта (сб) в 18:00;

8 марта (вс) в 18:00;

9 марта (пн) в 18:00;

14 марта (сб) в 18:00;

28 марта (сб) в 18:00.

Также зрителей ждёт спектакль-променад «Дух Театра» (12+), который будет представлен несколько раз, в том числе 7-8 марта (сб-вс) и 14 марта (сб).

Помимо этого, с 19 марта в Рязани представят постановки таганского театра драмы имени Чехова. Гастролеры пробудут в городе до 22 марта.

С подробной афишей можно ознакомиться на фото.