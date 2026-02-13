Рязанский театр драмы опубликовал репертуар на март
Рязанский театр драмы опубликовал репертуар на март. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В марте рязанцы смогут посетить премьеры, классические постановки, детские спектакли и гастроли Таганрогского театра драмы им. А. П. Чехова.
Главной премьерой марта станет комедия Р. Тома «Ищите женщину» (16+). Спектакль будет показан несколько раз в течение месяца:
- 6 марта (пт) в 19:00;
- 7 марта (сб) в 18:00;
- 8 марта (вс) в 18:00;
- 9 марта (пн) в 18:00;
- 14 марта (сб) в 18:00;
- 28 марта (сб) в 18:00.
Также зрителей ждёт спектакль-променад «Дух Театра» (12+), который будет представлен несколько раз, в том числе 7-8 марта (сб-вс) и 14 марта (сб).
Помимо этого, с 19 марта в Рязани представят постановки таганского театра драмы имени Чехова. Гастролеры пробудут в городе до 22 марта.
С подробной афишей можно ознакомиться на фото.