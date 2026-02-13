Рязанцы засняли потоп в подъезде

Рязанцы засняли потоп в подъезде по адресу Касимовское шоссе дом № 69. Кадры опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.

Видео сняли в третьем подъезде многоквартирного дома. На кадрах можно увидеть, как в подъезде капает вода с потолка, на лестничной клетке образовалась большая лужа.

«Потоп из-за потепления. Море заявок о чистке крыши и жалобы в Госжилинспекцию и всем все равно», — заметила комментатор