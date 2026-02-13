Рязанцев попросили помочь с расчисткой питомника журавлей от снега

Питомнику журавлей в Рязанской области требуется расчистка вольеров от снега. Об этом сообщил Природоохранный информационный ресурс Грин-Борд. В Государственном природном биосферном заповеднике «Окский» в Рязанской области почти метровый слой рыхлого снега затрудняет передвижение журавлей в уличных вольерах, даже когда температура воздуха позволяет это. Заповедник обратился к энтузиастам с просьбой помочь в расчистке вольеров. Все желающие могут связаться с Татьяной Кожановой по телефону: +7 (910) 579-52-91.

Питомнику журавлей в Рязанской области требуется расчистка вольеров от снега. Об этом сообщил Природоохранный информационный ресурс Грин-Борд.

В Государственном природном биосферном заповеднике «Окский» в Рязанской области почти метровый слой рыхлого снега затрудняет передвижение журавлей в уличных вольерах, даже когда температура воздуха позволяет это.

Заповедник обратился к энтузиастам с просьбой помочь в расчистке вольеров. Все желающие могут связаться с Татьяной Кожановой по телефону: +7 (910) 579-52-91 .

Фото: Грин-Борд. Природоохранный информационный ресурс.