Рязанцев попросили помочь с расчисткой питомника журавлей от снега
Питомнику журавлей в Рязанской области требуется расчистка вольеров от снега. Об этом сообщил Природоохранный информационный ресурс Грин-Борд. В Государственном природном биосферном заповеднике «Окский» в Рязанской области почти метровый слой рыхлого снега затрудняет передвижение журавлей в уличных вольерах, даже когда температура воздуха позволяет это. Заповедник обратился к энтузиастам с просьбой помочь в расчистке вольеров. Все желающие могут связаться с Татьяной Кожановой по телефону: +7 (910) 579-52-91.
Фото: Грин-Борд. Природоохранный информационный ресурс.