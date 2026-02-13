Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе

Отмечается, что вкусы мужчин и женщин разошлись. У девушек лидерами стали Элизабет Беннет и мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (21,7%). А мужчины назвали лучшей любовной парой Мастера и Маргариту из одноименного произведения Михаила Булгакова (10,7%). Любимый жанр у женщин — классический роман (30%). Мужчины чаще выбирают любовное фэнтези (44%).

Россияне накануне Дня Святого Валентина выбрали лучшие любовные пары в литературе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «Литрес».

Отмечается, что вкусы мужчин и женщин разошлись. У девушек лидерами стали Элизабет Беннет и мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (21,7%).

А мужчины назвали лучшей любовной парой Мастера и Маргариту из одноименного произведения Михаила Булгакова (10,7%).

Любимый жанр у женщин — классический роман (30%). Мужчины чаще выбирают любовное фэнтези (44%).