Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Отмечается, что вкусы мужчин и женщин разошлись. У девушек лидерами стали Элизабет Беннет и мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (21,7%). А мужчины назвали лучшей любовной парой Мастера и Маргариту из одноименного произведения Михаила Булгакова (10,7%). Любимый жанр у женщин — классический роман (30%). Мужчины чаще выбирают любовное фэнтези (44%).
