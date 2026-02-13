Россиянами рассказали, какие переводы вызывают подозрения банков

Банковские операции могут быть приостановлены из-за неосторожных комментариев и подозрительных переводов, предупреждает декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Вадим Виноградов, передает RT.

По его словам, даже одна неудачная фраза в назначении платежа может вызвать блокировку операции. Прямые указания на незаконную деятельность или уклончивые формулировки воспринимаются банками как попытка скрыть истинные намерения клиента.

Кроме того, банк внимательно отслеживает привычные финансовые паттерны своих клиентов. Если вдруг на счет поступает крупная сумма от неизвестного отправителя или владелец начинает часто выводить небольшие суммы, алгоритмы безопасности могут остановить операцию. Также блокировка может произойти, если участники перевода находятся в списках террористов или экстремистов, или если деньги переводятся в адрес онлайн-казино и нелицензированных брокеров.

По словам Виноградова, механизм блокировки не является произвольным, а представляет собой обязанность банков по федеральному закону «О национальной платёжной системе». Это помогает предотвратить незаконные схемы и защитить клиентов от мошенничества.

Если операция была заблокирована, клиенту рекомендуется незамедлительно посетить отделение банка и предоставить необходимые документы для разблокировки. Чем быстрее будет оказано сотрудничество со службой безопасности, тем скорее будет снято ограничение.