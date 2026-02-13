Россиянам рассказали о специфических схемах обмана в Telegram

Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества, которые активно применяются в Telegram. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заслуженного юриста РФ, ученого-правоведа Ивана Соловьева.

По его словам, злоумышленники часто выдают себя за коллег, руководителей или друзей жертв.

Соловьев отметил, что современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют мошенникам анализировать интересы потенциальных жертв и создавать списки лиц, от имени которых они ведут свои схемы.

Кроме того, юрист подчеркнул, что Telegram предоставляет удобные возможности для использования дипфейков и мошеннических предложений, особенно перед праздниками. В мессенджере создаются каналы с заманчивыми предложениями товаров и услуг.