Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта Adidas
Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas в Россию. Речь идет только о блокировке отдельных партий товара без необходимых документов соответствия, сообщили в пресс-службе ведомства.
Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas в Россию. Речь идет только о блокировке отдельных партий товара без необходимых документов соответствия, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось об аннулировании как минимум десяти сертификатов соответствия на оригинальные одежду и обувь Adidas. В публикациях также упоминались риски для поставок Nike, Reebok и Puma.
В Росаккредитации заявили, что эта информация не соответствует действительности.
«Речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия», — подчеркнули в ведомстве.