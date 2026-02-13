Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта Adidas

Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas в Россию. Речь идет только о блокировке отдельных партий товара без необходимых документов соответствия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось об аннулировании как минимум десяти сертификатов соответствия на оригинальные одежду и обувь Adidas. В публикациях также упоминались риски для поставок Nike, Reebok и Puma.

В Росаккредитации заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия», — подчеркнули в ведомстве.