Рецидивист из Севастополя жестоко избил рязанца и попал под суд

В Рязани 36-летний мужчина из Севастополя предстанет перед судом за жестокое избиение своего знакомого.
Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, угрожающее жизни пострадавшего.
По данным следствия, у мужчины уже есть четыре судимости за грабежи и кражи. После выхода из тюрьмы в сентябре 2025 года он переехал в Рязань к знакомой. Вечером 3 ноября прошлого года он и его сожительница выпивали, когда к ним в домофон позвонил сосед и предложил выпить вместе. Мужчина отказался и грубо ответил на повторное предложение.
После ссоры с сожительницей он решил разобраться с соседом. В ходе конфликта он избил его, нанеся множество ударов по голове и телу. Затем они вышли на улицу, где рецидивист снова напал на знакомого, сбив его с ног.
Очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, включая переломы и ушибы. Полицейские задержали злоумышленника в тот же вечер. Он признал свою вину, и дело направлено в суд, где он будет ожидать рассмотрения в следственном изоляторе.