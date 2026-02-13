Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-8°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.90 / 77.00 16/02 11:50
Нал. EUR 91.02 / 92.00 16/02 11:50
Рецидивист из Севастополя жестоко избил рязанца и попал под суд
В Рязани 36-летний мужчина из Севастополя предстанет перед судом за жестокое избиение знакомого, в результате которого пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. У обвиняемого уже есть четыре судимости за грабежи и кражи. В сентябре 2025 года он переехал в Рязань к знакомой. 3 ноября прошлого года, выпивая с сожительницей, он получил предложение от соседа присоединиться к ним, на что грубо отказал. После ссоры с сожительницей он решил разобраться с соседом и избил его, нанеся множество ударов. Конфликт продолжился на улице, где рецидивист снова напал на знакомого. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Полицейские задержали злоумышленника. Дело направлено в суд.

